Catanzaro, la nuova Giunta si riunisce e conferma il no al parco eolico off shore

“La Giunta si è nuovamente riunita per discutere le osservazioni sul progetto del parco eolico off shore, ribadendo con determinazione la nostra posizione già espressa nei mesi scorsi: siamo fermamente contrari a questo opera. Non è solo una questione di principio, ma una scelta convinta per la tutela del nostro territorio, del suo paesaggio e delle sue risorse naturali. Siamo sempre stati determinati a difendere il nostro mare e la nostra costa da progetti che potrebbero compromettere l’equilibrio ambientale e la bellezza che ci appartiene. Il nostro territorio merita uno sviluppo che rispetti la sua identità e il suo patrimonio naturale”.

Così in una nota il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che ribadisce il “no” – a nome suo e di tutta la nuova Giunta da poco ufficializzata – in merito al parco eolico off shore.

