Catanzaro: incendio in un bar e rivendita di tabacchi

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale con supporto di Autobotte per rifornimento idrico sono intervenute alle ore 3.40 circa nel comune di Marcellinara (CZ) per incendio attività commerciale adibita a Bar e rivendita tabacchi. Le fiamme hanno interessato la serranda esterna, il portoncino di ingresso in legno, parte del bancone posto all’entrata e qualche suppellettile di vario genere.

Danneggiato altresì il distributore automatico di tabacchi posto all’esterno. All’interno della attività danni perlopiù dovuti ad annerimento delle pareti a causa del fumo denso scaturito dalla combustione. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone ne alla struttura. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto carabinieri della locale stazione e radiomobile di Catanzaro.

