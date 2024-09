Catanzaro, arrivano i cassonetti interrati: a chi sono riservati e a cosa serviranno

StrettoWeb

“Finalmente ci siamo. Da oggi sono attivi i cassonetti interrati. Ricordiamo che si tratta di un finanziamento abbandonato ma che abbiamo voluto fortemente riprendere perché apre la strada ad un nuovo modo di fare la raccolta differenziata e in prospettiva ci consentirà di rendere più pulita la città”.

Questo annuncio, sui social, è di Nicola Fiorita. Così il Sindaco di Catanzaro ha comunicato alla città l’attivazione dei cassonetti interrati, utilizzati per la raccolta differenziata. Il primo cittadino però precisa che per adesso “il servizio è riservato agli operatori commerciali ma il nostro obiettivo è trovare i finanziamenti necessari per aprire il servizio anche alla cittadinanza e per arrivare ad una ulteriore riduzione della Tari”.

