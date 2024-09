Catania: pony e asina salvati dalla macellazione, erano stati rubati ad un’azienda agricola

StrettoWeb

Un’asina e un pony erano stati rubati da una azienda agricola di Ramacca. La proprietaria si è rivolta alla polizia denunciando quanto accaduto e pubblicando un’accorata richiesta d’aiuto sui social. Per fortuna i due animali sono stati ritrovati dagli agenti della Squadra a Cavallo della questura di Catania che con il loro intervento hanno permesso agli animali di ritornare a casa.

La Polizia dopo l’annuncio di smarrimento, hanno avviato i controlli in tutte le strutture e le stalle ricettive che spesso utilizzano gli animali per attività ludiche e sociali rivolte in particolare ai bambini ma la loro attenzione si è concentrata anche verso le strutture dedicate alla macellazione. Dopo i controlli effettuati in città, i poliziotti hanno esteso le indagini in provincia trovando i due animali in una zona isolata nell’agro di San Francesco La Rena, nei pressi di un casolare abbandonato. L’asina e il pony erano legati ad un cancello. Gli animali sono stati restituiti alla proprietaria.

