Catania: beccati in auto con 500 chili di angurie rubate, denunciati

Con l’accusa di furto aggravato in concorso i carabinieri hanno denunciato a Ramacca, nel Catanese, un 51enne e un 54enne, fermati lungo la statale 417 al termine di un breve inseguimento. Nella loro vettura i militari hanno trovato circa 500 chili di angurie, arnesi da scasso e alcuni coltelli da cucina, verosimilmente utilizzati per recidere le angurie dalle piante.

I due, i cui scarponi erano visibilmente sporchi di fango, non sono stati in grado di dare spiegazioni circa la provenienza dei frutti che, come la vettura, sono stati sequestrati in attesa d’individuare il legittimo proprietario. I carabinieri hanno anche sequestrato l’auto, di proprietà del 51enne, perché senza copertura assicurativa.

