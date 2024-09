Catania: auto prende fuoco sulla tangenziale, traffico in tilt

StrettoWeb

Traffico in tilt in questi minuti all’altezza del chilometro 14,800 della Tangenziale di Catania sulla carreggiata in direzione Messina per un’auto che ha preso fuoco. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che si stanno occupando delle operazioni di gestione della viabilità e dello spegnimento e messa in sicurezza del veicolo. Per fortuna non si registrano feriti, anche se ancora è in fase di accertamento la causa del divampo delle fiamme

