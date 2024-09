Carriolo (Vigili fuoco): “Ritorno stimolante in Sicilia”

StrettoWeb

Palermo, 4 set. (Adnkronos) – “Per me è un ritorno importante e stimolante. Sento la responsabilità del coordinamento e la gestione dei nove comandi provinciali siciliani”. Con queste parole, il nuovo Direttore regionale dei Vigili del fuoco in Sicilia, ing. Agatino Carriolo di presenta ai giornlisti nella sede della Direzione regionale di piazza Verdi a Palermo. Quello di Carriolo è un ritorno a Palermo, perché qui aveva diretto il comando provinciale dal 2019 al 2021 “in pieno periodo Covid”, come sottolinea lo stesso. “In Sicilia cercherò di profondere il massimo sforzo per un coordinamento dei nove comandi provinciali per l’attività di soccorso e una attenzione particolare sarà rivolta alla campagna antincendio boschivo in tutta l’isola. A condizionare in modo significativo l’eventi incendiario è il vento, che consente la facile propagazione”, dice.

“Nell?assumere le funzioni di Direttore regionale dei Vigili del Fuoco in questa terra ricca di tradizioni storiche e culturali desidero rivolgere un sentito e cordiale saluto alle autorità civili, militari e religiose, alle forze politiche, economiche e sociali , agli ordini professionali , a tutte le associazioni, agli organi di informazione – dice – A tutti cercherò di assicurare il mio impegno e la disponibilità più completa nel pieno rispetto del ruolo istituzionale. Sono certo che attraverso l?impegno concorde e solidale di tutte le componenti sociali ed istituzionali sarà possibile affrontare i problemi che si presenteranno individuando al momento le soluzioni più efficaci. Grazie a questa collaborazione sarà possibile, ne sono convinto, perseguire standard di sicurezza sempre più elevati per la Regione Sicilia e per i siciliani”.

Ribadisce che rivolgerà “una attenzione particolare alla attività di prevenzione degli incendi boschivi, ovviamente di intesa con la Regione e a supporto della Regione siciliana e quindi sinergia e collaborazione, soprattutto con la protezione civile della regione”. “Una attenzione particolare anche alle problematiche connesse per quanto riguarda i dissesti idrogeologici e mi riferisco al garantire il soccorso in condizioni meteo avverse, come facciamo sempre in tutta la Regione siciliana”, aggiunge ancora.

