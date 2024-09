Cardeto, tutto pronto per “Tre giorni di fuoco”: menù e mercatini piccanti, ma non solo | INFO

StrettoWeb

Si terrà a Cardeto, domenica 13 ottobre, la giornata conclusiva della kermesse “Tre giorni di fuoco”, manifestazione organizzata in sinergia tra le associazioni culturali “Un peperoncino per lo stretto” (aderente all’Accademia Italiana del Peperoncino) e la Pro Loco di Cardeto, con il patrocinio del Comune di Cardeto e della Fiepet Confesercenti. Vasto il programma, che prevede tra l’altro la possibilità di pranzare o cenare, per tre giorni, da venerdì 11 a domenica 13, in diversi ristoranti della provincia reggina che proporranno menu piccanti a prezzi contenuti (alla pagina Facebook di “Un peperoncino per lo stretto”, la locandina ufficiale dell’evento con l’elenco dei ristoranti aderenti).

Domenica il clou dell’iniziativa con il Mercatino piccante, dalle 10.00 alle 12.30 in piazza “Romeo”, e il convegno “Ti presento un amico tutto rosso”, alle 16.30 a Palazzo Margiotta (Museo della musica), dove è prevista la relazione del tecnologo alimentare dottor Antonio Paolillo e l’intervento del sindaco Daniela Arfuso, del Presidente della Pro Loco Santo Morabito, di Sergio Ribecco (Accademico del Peperoncino) e di Antonino Alampi della Confesercenti. Introdurrà il dibattito, il segretario dell’Associazione “Un peperoncino per lo Stretto”, Angelo Latella, mentre il giornalista Demetrio Calluso modererà gli interventi dei presenti. In cartellone anche il pranzo della domenica presso il ristorante “Supra e sutta” di Cardeto, e una visita ai luoghi più caratteristici della cittadina.

