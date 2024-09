Carburanti: Staffetta, prezzi ancora in calo, gasolio al minimo da maggio 2023

StrettoWeb

Roma, 9 set. -(Adnkronos) – Non si ferma la discesa parallela delle quotazioni dei prodotti raffinati e dei prezzi dei carburanti alla pompa. Lo segnala la Staffetta Quotidiana, sottolineando come il gasolio è al minimo dal 19 maggio 2023. L’ultima rilevazione mostra che Q8 ha ridotto i prezzi della benzina di due centesimi al litro e quelli del gasolio di un centesimo. Per Tamoil si registra invece un ribasso di un centesimo sulla benzina.

Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy vedono la benzina self service a 1,781 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,786, pompe bianche 1,770), diesel self service a 1,657 euro/litro (-7, compagnie 1,661, pompe bianche 1,648). Il Gpl servito è a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,351 euro/kg (invariato, compagnie 1,360, pompe bianche 1,344), Gnl 1,281 euro/kg (+7, compagnie 1,272 euro/kg, pompe bianche 1,289 euro/kg).

