Caos scuole a Reggio Calabria, l’opposizione convoca una conferenza stampa: “è emergenza democratica”

StrettoWeb

“Gravissimo episodio oggi in Commissione Controllo e Garanzia: nonostante la presenza di Consiglieri Comunali e genitori, desiderosi di conoscere le sorti delle strutture scolastiche e i piani futuri dell’Amministrazione, l’Assessore Anna Briante non si è presentata senza alcuna giustificazione”, c’è scritto in una nota dell’opposizione.

I Consiglieri comunali di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Alternativa Popolare, Minicuci Sindaco e Cambiamo con Toti, convocano una conferenza stampa urgente dal titolo “Emergenza scuola: emergenza democratica” a Palazzo San Giorgio alle ore 12:00.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.