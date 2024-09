Calcio: Nazionale, forfait Calafiori con Israele per trauma al polpaccio

StrettoWeb

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Il difensore dell’Arsenal e della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti Riccardo Calafiori, “a causa del trauma contusivo del polpaccio sinistro riportato durante la partita con la Francia, non sarà disponibile per la gara contro Israele in programma domani sera alle 20.45 a Budapest per la seconda giornata di Nations League”. Lo comunica la Figc. Il calciatore farà quindi rientro oggi al club di appartenenza.

