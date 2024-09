Calabria, ultima tappa del progetto “Da Zero a 1400”

StrettoWeb

Ultima tappa di un progetto meraviglioso, “Da Zero a 1400” dI Aqa, che ha portato gli amanti delle gare in acqua libera e degli sportivi in genere nei luoghi più belli della Calabria. Dopo i successi di Praia a Mare, Lorica e degli altri appuntamenti, sabato e domenica si gareggia ad Acquappesa osservando lo “Scoglio della Regina”. Nelle gare all’aperto di questa stagione si è passati dal mare ai 1400 metri di altezza in acque libere. Il primo appuntamento per il “Queen’s Race” è sabato alle 14 per i 5km. Poi, la domenica le gare da 1 miglio e 3 km, sia per agonisti che per master. Al termine, ovviamente, previste le premiazioni di tutte le categorie e delle società partecipanti. “Le gare di nuoto più belle d’Italia”, hanno sostenuto i partecipanti.

Insieme alla società Aqa si è dato spazio a centinaia di partecipanti, in ogni gara, che si sono immersi nelle meravigliose acque calabresi.

Non solo sport, ad ogni modo. Le medaglie utilizzate nelle competizioni “da 0 a 1400” sono state realizzate con un materiale plastico biodegradabile e sostenibile. Sport, ambiente e territorio. “Il progetto da zero a 1400 è unico in Italia e siamo orgogliosi di poterlo svolgere nella meravigliosa Calabria”, sono le parole e le emozioni di Manna e di tutto lo staff organizzativo.

