La Calabria fa il bis con il Capodanno Rai 2025: atteso l’annuncio ufficiale

“Lo scorso anno la Calabria è entrata nelle case di 10 milioni di italiani ed è stata una straordinaria occasione per far conoscere sempre di più la nostra regione. Avanti con il bis! In corso i sopralluoghi per decidere la località”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Dopo il boom dello scorso anno del Capodanno Rai 2024 a Crotone, quest’anno ci sarà il bis e così come già annunciato su StrettoWeb tempo fa, il Capodanno Rai 2025 dovrebbe essere a Reggio Calabria, si attende solo l’ufficialità definitiva.

