Calabria, l’assessore Caracciolo: “buon anno scolastico a tutti. È da qui che si costruisce il futuro”

“Desidero rivolgere alle studentesse ed agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti ed a tutto il personale della Scuola gli auguri più sentiti per un proficuo svolgimento delle attività didattiche, all’insegna delle significative innovazioni e sfide organizzative e didattiche introdotte dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara”. Lo afferma Maria Stefania Caracciolo, Assessore regionale con delega all’Istruzione, salutando l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 per la maggior parte degli istituti calabresi.

“Il primo giorno di scuola è un momento colmo di emozioni. Segna ufficialmente il ritorno alla ‘normalità’ delle famiglie, ristabilendo quegli equilibri di quotidianità che l’estate solitamente allontana. È un momento, dunque, di ripartenza, di nuovi obiettivi, di nuove sfide. È così che lo interpreta anche la Regione Calabria, il Dipartimento Istruzione in particolare, consapevole di quanto la scuola sia motore di cambiamento e di sviluppo, strumento prezioso per una cultura della legalità e della civile convivenza. La formazione scolastica gioca un ruolo cruciale per i nostri giovani, aiutandoli a sviluppare il proprio potenziale; attraverso l’apprendimento è possibile acquisire una comprensione più profonda della realtà che ci circonda, gettando le basi per sviluppare la capacità critica di analizzare e risolvere i problemi“, rimarca Caracciolo.

“Partire dalla scuola”

“È dalla scuola che occorre partire per creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo di questa Regione. È da qui che si costruisce il futuro ed è questa l’idea di fondo sulla quale stiamo lavorando con il Presidente Roberto Occhiuto, con la Deputazione Parlamentare ed Europea, con tutti coloro che sposano questa nostra idea di Calabria, moderna ed innovativa, in netto contrasto con il passato. La Calabria di oggi è ricca di risorse umane d’eccezione tra alunni, dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico a tutti i livelli; in tal senso, un pensiero particolare lo voglio dedicare ai docenti, ai quali va tutta la mia riconoscenza per l’impegno, la passione e l’entusiasmo con i quali operano, testimoniati dai risultati conseguiti anche in prestigiose competizioni nazionali ed internazionali. Sono certa che questo anno scolastico appena avviato sarà per tutti foriero di tanti e nuovi record, che porteranno gli studenti calabresi a farsi valere ed a spiccare ancora una volta nelle grandi sfide di cultura. Buon inizio”, sottolinea Caracciolo.

