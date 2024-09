La calabrese Simona Loizzo alla guida del Dipartimento ricerca scientifica e digitalizzazione della Lega

StrettoWeb

La parlamentare calabrese Simona Loizzo è stata nominata su diretta indicazione del segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, alla guida del Dipartimento ricerca scientifica e digitalizzazione del partito nazionale. Franco Recupero, Segretario Provinciale della Lega di Reggio Calabria, esprime le sue più sincere congratulazioni all’On. Simona Loizzo. “Questo prestigioso incarico rappresenta un riconoscimento tangibile delle sue straordinarie capacità e dell’integrità che ha dimostrato nel corso della sua carriera politica”, afferma Recupero.

“È con grande stima e affetto”, ha dichiarato Franco Recupero, “che desidero congratularmi con l’On. Loizzo. La sua profonda competenza e il suo instancabile impegno saranno essenziali per affrontare le sfide future in ambiti cruciali come la digitalizzazione e la ricerca, settori che rappresentano il motore dello sviluppo per l’Italia e per il nostro territorio”. Recupero ha evidenziato come la sensibilità e la capacità decisionale di Loizzo la rendano una figura di riferimento fondamentale per il progresso scientifico e tecnologico del Paese.

“Il lavoro dell’On. Loizzo sarà un’opportunità per il nostro Paese di emergere in un contesto europeo sempre più competitivo, favorendo la creazione di nuove opportunità e una maggiore qualità della vita per tutti i cittadini”, ha aggiunto Recupero. “Sono certo che la sua dedizione e la sua visione innovativa garantiranno il successo del dipartimento che ora guida”, evidenzia.

In chiusura, Franco Recupero ha espresso fiducia nei risultati che l’On. Loizzo potrà ottenere: “la Calabria e l’Italia intera trarranno grande beneficio dal lavoro di Simona Loizzo, una donna capace di unire passione e competenza in ogni sfida che affronta”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.