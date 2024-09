Brutto incidente sulla SS106: due feriti trasportati in ospedale, interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS106 a Trebisacce in provincia di Cosenza. Il sinistro è stato tra due auto e ancora non si conosce la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone rimaste bloccate tra le lamiere. A causa dello scontro si registrano due feriti trasportati entrambi in ospedale, uno con l’ambulanza e l’altro con l’elisoccorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.