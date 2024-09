Bisignano (Cosenza): tutto pronto per la Festa del Grano

StrettoWeb

C’è attesa per la prima occasione di confronto dell’Associazione dell’Olmo di Piano. Sabato 7 settembre ci sarà spazio per una serie di iniziative, presentandosi al meglio al territorio, dando anche spazio per un sano confronto con quanti arrivano a Bisignano per scoprirne l’arte e la cultura. La Festa del Grano non sarà soltanto un momento di festa, ma anche di riflessione sulla tradizione agricola e l’importanza della comunità. Si tratterà quindi di un evento che avvicina le persone e celebra il legame con la terra e le proprie radici culturali.

Con tanta fiducia, il primo appuntamento di sabato sarà un’occasione per un’esperienza importante legata al grano, come storia e cultura. Si partirà dal convegno che si svolgerà al palazzo nobiliare della famiglia Rende intorno alle 17.30, passando poi alla cerimonia d’inizio e all’intrattenimento musicale. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Santo Stefano, proseguirà con la sagra gastronomica e i piatti tipici della tradizione.

