Basket Rende, arriva un nuovo acquisto

Ultimo inserimento nel roster della BimBum basket Rende impegnata nel campionato di serie B Interregionale. La notizia è che arriva il classe 2005 Emanuele Lucadamo. “Emanuele inizia l’attività alla Vito Lepore Avellino, per poi passare alla Kouros Napoli, dove per 4 anni ha disputato i campionati giovanili di eccellenza e un campionato di Serie C”, scrivono dalla società. Negli ultimi due anni ha svolto le giovanili di eccellenza nella Virtus Arechi Salerno, disputando in contemporanea il campionato di serie C alla cestistica sarnese.

Nella scorsa stagione si allena in pianta stabile con la prima squadra Arechi Salerno, giocando in diverse occasioni e segnando i primi punti in B nazionale. “Sono molto carico ed entusiasta di poter far parte del Bim Bum Basket Rende”, spiega il nuovo acquisto. “Sono contento di poter iniziare questa mia nuova avventura in un campionato di B Interregionale con una squadra organizzata ed importante. Non vedo l’ora di dare il massimo e vincere insieme ai miei nuovi compagni di squadra e allo staff tecnico”, il suo pensiero.

