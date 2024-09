Barreca: “il futuro di Reggio Calabria passa dai giovani, lavoriamo tutti insieme”

StrettoWeb

Da parte della Maggioranza Comunale di Reggio Calabria continuano ad arrivare messaggi di apertura e apprezzamento per le parole dell’Arcivescovo Morrone, sul tema dei giovani. Giovani che, negli ultimi 10 anni circa, sono letteralmente scappati, fuggiti. Dunque, dopo le parole di Falcomatà e di Giuseppe Marino, ecco quelle del Consigliere Franco Barreca. “Il messaggio ‘lanciato’ dal Vescovo Fortunato Morrone con l’omelia pronunciata martedì scorso in cattedrale merita la nostra più viva attenzione. Provo un sentimento di sincera gratitudine e stima nei confronti del ‘pastore’ della Chiesa reggina, il quale, da diversi mesi, dimostra di voler accompagnare e sostenere autentici percorsi di impegno civico e sociale, nel solco della pastorale sociale di Papa Francesco, costruttore di una Chiesa aperta capace di andare incontro alla persona”.

“E’ evidente che non basta essere bravi cristiani cattolici dentro il chiuso ‘comodo’ delle sagrestie, ma è necessario diventare costruttori di bene comune ‘dentro’ la società dell’uomo. Oggi il nostro Arcivescovo ci propone un tema centrale, direi decisivo: il futuro della città passa dai giovani. Per questo è urgente fermarsi e riflettere, in una logica unitaria e sinergica, per elaborare un progetto e convergere su azioni che consentano di rendere il nostro territorio ‘attraente’ per i giovani e capace di valorizzare a pieno le capacità e le risorse delle nuove generazioni. Una sfida epocale per una realtà che registra una crescente depressione lavorativa”.

“Molti nostri giovani sono destinati a non poter esercitare le loro competenze, risultato di studi e di sacrifici. Vanno via, non per scelta, ma perché costretti dalla mancanza di opportunità lavorative. Questa situazione, atavica, rischia di degenerare ulteriormente a causa dell’autonomia differenziata: un vero ‘colpo alla nuca’ per spegnere ogni timido segnale di speranza. Per questo motivo – ha aggiunto Barreca – è necessario, e non più procrastinabile, cominciare a lavorare uno accanto all’altro, abbandonando egoismi e personalismi, svestendo casacche ed appartenenze, mettendo al centro dell’azione politica ogni utile iniziativa a costruire, mattone dopo mattone, un futuro comune per i figli del sud. Siamo coscienti che non sarà facile, ma bisogna iniziare cogliendo l’invito della nostra guida spirituale, con la speranza che la nostra azione possa rappresentare l’inizio di un riscatto sociale”.

