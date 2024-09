Barcellona Pozzo di Gotto, si è insediata la commissione Museo

StrettoWeb

Si è insediata la commissione di esperti nominata dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò con l’obiettivo di realizzare nel monastero dei Basiliani, in fase di riqualificazione, un museo ed un polo culturale di altissimo livello. Presenti alla prima riunione del pool, che ha il compito di individuare i percorsi per valorizzare nel migliore dei modi l’inestimabile bene storico e artistico, il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori Roberto Molino e Pietro Maio. La commissione, coordinata dal dottor Andrea De Pasquale, è composta dall’esperto alla cultura del comune di Barcellona Salvatore Scilipoti, dagli architetti Marcello Crinò, Boris Cassata e Giuseppe Messina, dall’avvocato Nino Sottile Zumbo e dal critico d’arte Andrea Italiano ed opera a titolo gratuito.

Nel corso dell’incontro è iniziata la valutazione della destinazione da dare ai diversi spazi del complesso monastico che oltre ad avere un enorme pregio artistico e storico rappresenta il simbolo di Barcellona Pozzo di Gotto, perché è proprio intorno all’antico monastero che si sviluppò il villaggio. Il museo potrà ospitare reperti archeologici provenienti da Barcellona o attualmente custoditi in altri comuni, opere di artisti barcellonesi del ‘900 e di varie epoche storiche.

Gli spazi riqualificati e restaurati inoltre saranno utilizzati per valorizzare la storia dei monaci Basiliani e del complesso monastico e per mettere a disposizione per eventi ed iniziative culturali una grande sala conferenze. Saranno individuati percorsi didattici per studenti e si sta valutando anche l’ipotesi di trovare adeguata collocazione al fondo librario antico.

