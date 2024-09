Baratto amministrativo a Messina, Gioveni: “a quando la sua adozione a beneficio delle famiglie in difficoltà?”

StrettoWeb

Interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia del comune di Messina, al sindaco Basile e all’assessore Cannata, sul baratto amministrativo. “A quando la sua effettiva adozione a beneficio delle famiglie in difficoltà e dell’Ente?“, chiede nell’interrogazione il consigliere di opposizione.

Interrogazione integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento al tema in oggetto, intende significarVi specificatamente quanto segue:

Lo scorso 5 febbraio il Consiglio Comunale, dopo un importante dibattito in Aula e, ad onor del vero, anche dopo un lungo tempo di attesa dovuto ai ritardi per la presentazione della delibera, ha approvato il Regolamento sul baratto amministrativo, importante strumento sociale introdotto nel 2014 col decreto “Sblocca Italia” rivolto soprattutto alle famiglie con redditi bassi o pari a zero, utile sia a venire incontro appunto a chi ha serie difficoltà economiche a pagare i tributi locali, sia al Comune di ottenere benefici in termini di servizi.

In sostanza, attraverso lavori socialmente utili per il Comune, come ad esempio decespugliare, pulire le strade, eseguire interventi di manutenzione o recuperare e riqualificare aree, piazze e beni immobili inutilizzati, il cittadino che, per comprovati problemi economici non riesca a far fronte al pagamento delle tasse locali, multe o altri debiti contratti con il Comune, può assolvere a tale adempimento eseguendo dei lavori per l’Ente.

Ebbene, nonostante siano trascorsi ben 7 mesi e mezzo dall’approvazione del Regolamento, non vi è ancora traccia di progetti, bandi, istanze o avvisi che diano esecuzione a questo importante strumento voluto sia da codesta Amministrazione, sia dallo stesso Consiglio Comunale!

Eppure ad oggi sono tanti i cittadini che chiedono notizie rispetto alla possibilità di aderire ad eventuali progetti che i vari Dipartimenti sarebbero stati chiamati a mettere in campo dando esecuzione al Regolamento.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale, nel ritenere importante ed opportuno per molte famiglie in difficoltà introdurre nuovi strumenti solidali e nel contempo utili anche per l’Ente,

INTERROGA

il sig. sindaco e il sig. assessore in indirizzo al fine di conoscere:

se intendano concretamente introdurre lo strumento di legge del baratto amministrativo anche nella nostra città a seguito della già datata approvazione del relativo Regolamento;

cosa stiano effettivamente elaborando i Dipartimenti comunali interessati per dare seguito al baratto amministrativo;

quanto tempo ancora occorrerà per concedere ai cittadini interessati e aventi diritto la possibilità di aderire ai progetti.

