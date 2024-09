StrettoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l?essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”. Si legge in una nota di palazzo Chigi in merito al decreto balneari.

