Balneari: p.Chigi, ‘nuove concessioni da 5 a 20 anni, indennizzi a carico subentranti’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Tra i punti principali della riforma delle concessioni balneari si prevede che “la durata delle nuove concessioni” vada “da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l?assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l?indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all?equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni”. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

