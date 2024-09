Autonomia differenziata, a Messina il “firma day Uil”

StrettoWeb

“Prosegue con grandissimo consenso dei cittadini la raccolta delle firme per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata: una legge sbagliata, ingiusta ed iniqua che rischia di rappresentare la fine dell’unità nazionale e il definitivo affossamento del nostro sud con pesanti conseguenze sociali poiché mette in discussione i contratti nazionali di lavoro, riduce le tutele e i diritti e aumenta la diseguaglianza. Anche a Messina sono tantissime le firme raccolte in tutto il territorio provinciale”, è quanto afferma in una nota la Uil Messina. “In continuità con questo forte impegno abbiamo organizzato il “Firma Day Uil”: una giornata di mobilitazione straordinaria attraverso l’organizzazione di banchetti e gazebo. A Messina il “Firma Day Uil” si terrà mercoledì 11 settembre a partire dalle ore 10.30 presso il Viale San Martino (altezza civico 181 adiacenze Zara)“, spiega la nota.

“Lo stupefacente e, per molti versi, inaspettato successo ottenuto dalla raccolta di firme per abrogare l’autonomia differenziata certifica l’assoluta necessità di cancellare una legge che, se applicata, realizzerà un Paese-mostro a due velocità in cui il lavoro sarà impoverito e il sud sarà abbandonato, senza prospettive future e privo della garanzia dei servizi primari (sanità, trasporti, istruzione) per i suoi cittadini, mentre il nord sarà risucchiato da un’assurda architettura istituzionale che ne frenerà lo sviluppo. Per questi motivi rilanciamo la necessità di abrogare una legge inutile che divide il Paese e aumenta la povertà“, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, per presentare il “Firma Day Uil” di mercoledì 11 settembre.

