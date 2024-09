Autonomia: Centinaio, ‘bene Giorgetti, riforma opportunità per tutti’

StrettoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Il ministro Giancarlo Giorgetti è stato molto chiaro nell?Aula del Senato: l?autonomia differenziata non creerà nessun problema ai conti dello Stato, né alle Regioni che non vorranno stipulare gli accordi. La sinistra le sta provando tutte per mettere in cattiva luce la riforma, ma la verità è che questa legge porterà ai cittadini servizi migliori e una politica più efficiente e responsabile. Non si spenderanno più soldi, si spenderanno meglio. Non spaccherà il Paese, ci saranno più opportunità per tutti”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

