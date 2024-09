Atletica: shock in Uganda, maratoneta olimpica Cheptege data alle fiamme dal compagno

StrettoWeb

Nairobi, 3 set. (Adnkronos) – La maratoneta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei ha riportato ustioni potenzialmente letali dopo essere stata data alle fiamme dal suo fidanzato in Kenya, come ha dichiarato la polizia locale. La polizia ha reso noto che il suo compagno keniota l’ha cosparsa di benzina e poi le ha dato fuoco domenica, presumibilmente dopo una lite. È indagato per sospetto di tentato omicidio. I vicini hanno spento l’incendio e hanno portato i due in ospedale nella città di Eldoret. L’ospedale ha dichiarato che Cheptegei ha riportato ustioni sull’80% del corpo e ha anche inalato fumo e fiamme. È in terapia intensiva in condizioni critiche. Il compagno ha riportato ustioni sul 30% ed è anche lui in terapia intensiva.

In un post su X, il presidente ugandese Donald Rukare ha dichiarato che Cheptegei è stata “aggredita brutalmente. Preghiamo per Rebecca e le auguriamo una completa guarigione. Diciamo tutti NO alla violenza, soprattutto contro le donne. È totalmente inaccettabile e condanniamo questo attacco totalmente ingiustificato. Insieme, opponiamoci alla violenza”, ha affermato. Cheptegei, 33 anni, si è classificata 44a alla maratona olimpica di Parigi del mese scorso. Nel 2021, ha vinto il campionato mondiale inaugurale di corsa in montagna e trail running.

