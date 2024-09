ASD Promosport: conferme in prima squadra per Cuda, Cimino e Corigliano

StrettoWeb

La ASD Promosport “è lieta di annunciare la conferma di tre importanti giocatori in vista della stagione 2024/2025. Il club rinnova la sua fiducia a Marco Cuda, Francesco Corigliano e Maicol Cimino, figure fondamentali per il prossimo campionato”. Così in una nota il club.

“Marco Cuda. Terzino classe 1995, Cuda è al suo secondo anno con la Promosport. Cresciuto nel settore giovanile del Sambiase, ha poi proseguito la sua carriera con la Polisportiva Lamezia, la Polisportiva Acconia e i Biancoverdi Lamezia, dove ha collezionato vittorie importanti, tra cui un campionato e un successo nei playoff di Seconda Categoria. Con la sua tenacia e capacità difensiva, Marco sarà ancora una volta un punto di riferimento sulla fascia”.

“Francesco Corigliano. Ala cresciuta nel settore giovanile della Reggina, si appresta ad affrontare la sua quarta stagione con la Promosport. La sua esperienza e la sua abilità nell’uno contro uno lo rendono un giocatore determinante nel reparto offensivo. La sua conferma è un segnale della continuità e della solidità del progetto sportivo del club”.

“Maicol Cimino. Difensore centrale o terzino destro, è un prodotto del vivaio Promosport, con passaggi nell’Academy Lamezia e nella Juniores del Sambiase. Dopo aver vinto il campionato di Seconda Categoria con il San Mango, è tornato in Promosport lo scorso anno e si prepara ora a mettere la sua esperienza e il suo spirito combattivo al servizio della squadra”.

“La Promosport prosegue con entusiasmo il suo percorso di crescita e punta a consolidare il gruppo per affrontare al meglio la nuova stagione. Con l’inserimento di giovani di talento e la conferma di giocatori esperti, il club si prepara a vivere un’annata ricca di sfide e opportunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.