L’amletica storia della mamma di Fedez su Instagram: “a Reggio Calabria un negozio di marchi contraffatti?”

StrettoWeb

E’ un punto interrogativo e una storia su Instagram poco chiara quella pubblicata dalla mamma di Fedez. La mamma del rapper chiede tramite una storia social “qualcuno mi può indicare un negozio che vende marchi contraffatti a Reggio Calabria?”. La domanda della mamma di Fedez non è per nulla chiara e non si capisce come mai la donna stia chiedendo ai suoi follower questo tipo di informazione abbastanza particolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.