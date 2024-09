Reggio Calabria, l’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” in Commissione Politiche Sociali

StrettoWeb

Nella mattinata di Mercoledì 25 Settembre 2024, una rappresentanza dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” è stata audita dalla 5ª Commissione – Politiche Sociali – del Comune di Reggio Calabria, presieduta dal Consigliere Giovanni Latella. Presenti quasi tutti i componenti della Commissione, che hanno espresso particolare apprezzamento per l’attività fin qui svolta dall’Associazione, seppur di breve periodo dalla costituzione. Il Presidente dell’Associazione Angelo Siclari, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, ha relazionato sulle attività svolte evidenziando l’importanza sinergica con le Istituzioni e con le altre realtà associative del territorio della Vallata del Gallico.

Il ruolo delle realtà associative, è stato evidenziato, è di assoluta importanza per i nostri territori, non solo per la parte socio aggregativa attraverso il mantenimento delle tradizioni, ma anche per tenere vivo il senso di appartenenza al territorio stesso attraverso iniziative turistiche, culturali e di accoglienza. Particolarmente apprezzato l’intervento di Andrea Romeo, Delegato dall’Associazione ai rapporti con i giovani, che ha sottolineato l’importante lavoro aggregativo che l’Associazione sta ponendo in essere tra i giovani del piccolo Borgo. “Un particolare ringraziamento va al Presidente della Commissione Giovanni Latella – dice Angelo Siclari – che ci ha permesso di presentare l’Associazione e per le sue belle parole di incoraggiamento”.

E’ intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio, Dott. Enzo Marra, evidenziando come Villa San Giuseppe, oltre ai buoni prodotti della terra, è anche un paese dell’amicizia e della buona accoglienza, ove trova riferimento un’importante comunità soprattutto proveniente dal Marocco e che negli anni si sono ottimamente integrati. “Grazie ai Consiglieri Massimo Ripepi, Angela Marcianò e Giuseppe Giordano, che con le loro belle parole ci hanno, altresì, garantito massima collaborazione”, ha aggiunto Siclari.

