Alta Velocità Ferroviaria, il Governo arriva in Calabria e la sinistra delira: “mancata realizzazione è colpa di Occhiuto”

“Le ultime vicende legate alla mancata realizzazione dell’Alta Velocità nella regione Calabria, ci consentono di fare una riflessione sul pressappochismo messo in atto dal Presidente Occhiuto per la gestione dell’opera, la quale secondo le aspettative iniziali, forniva le opportunità di rilancio per tutta la regione”. Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro.

“Sinistra Italiana – prosegue – in occasione della presentazione del progetto che interessava il collegamento di Tarsia, aveva espresso perplessità sulla procedura amministrativa utilizzata dal governo; in particolare il cosiddetto ‘dibattito pubblico’ che si è svolto a Paola, con la presenza dei sindaci del comprensorio, non è servito a fornire gli elementi necessari per una oggettiva valutazione e, in particolare, non è emersa la conferma sulla reale fattibilità dell’opera stessa. Da subito si è constatato che una sola rappresentazione grafica non poteva eliminare i dubbi sulle macroscopiche problematiche operative che si affrontavano in corso di realizzazione. In considerazione di ciò, Sinistra Italiana chiese al presidente Occhiuto, di convocare un consiglio regionale ad hoc e di istituire una commissione di esperti allo scopo di indirizzare le scelte tecniche e quindi dissipare i dubbi emersi. Tutto ciò non si verificato e successivamente abbiamo preso atto della bocciatura dell’ipotesi progettuale in quanto le caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati, non consentivano la realizzazione delle opere civili (circa 40 Km. di gallerie)“.

“E’ di questi giorni – afferma ancora Pignataro – la notizia secondo la quale una somma consistente del Pnrr è stata dirottata in altre regioni e per la Calabria, alcuni membri del governo, hanno comunicato che è in corso la progettazione dell’alta velocità sulla dorsale tirrenica, nella tratta Praia/Reggio Calabria. Sinistra Italiana esprime preoccupazione per quanto annunciato e, soprattutto, spera che questo secondo tentativo nel presentare il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, non sia come il primo, cioè un grande bluff! In ragione di ciò, rinnoviamo l’invito al presidente Occhiuto di farsi supportare da tecnici esperti per tentare di proporre una soluzione credibile sia sotto l’aspetto realizzativo che finanziario“.

“Il comportamento del presidente Occhiuto – conclude Pignataro – è stato irresponsabile ed incomprensibile, anche in altre circostanze abbiamo constatato lo stesso atteggiamento (vedi il ponte sullo stretto), dimostrando di essere subalterno ai poteri forti senza tutelare i territori regionali ed è stato complice, insieme ad alcuni autorevoli rappresentanti del governo, ad alimentare della becera propaganda sulle spalle del popolo calabrese. Sinistra Italiana vigilerà sull’operato del presidente della Regione e sarà pronta ad interessare la propria deputazione parlamentare al fine di fare chiarezza su questa ennesima vicenda che penalizza fortemente il nostro territorio”.

In realtà, l’alta velocità ferroviaria arriva per la prima volta nella storia in Calabria, con il progetto già cantierizzato fino a Praia e la successiva prosecuzione fino a Reggio Calabria nell’ottica di realizzazione del Ponte sullo Stretto. La sinistra sembra fuori dalla realtà: dopo aver governato oltre un decennio bloccando ogni investimento nelle infrastrutture del Sud, adesso che la destra sta finalmente avviando la grande opera, loro delirano sulla “mancata realizzazione”.

