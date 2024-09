Alessandro e Stefania, un amore rossoblu: festa di matrimonio coi fumogeni del Cosenza

StrettoWeb

A legarli un profondo sentimento, da oggi ancora più forte, ma non solo. A legarli, da sempre, anche l’amore per il Cosenza. Che non hanno affatto nascosto. Alessandro e Stefania, grandi tifosi dei rossoblu, nei giorni scorsi hanno annunciato pubblicamente il proprio fatidico “sì”.

Festa di matrimonio, e non poteva essere altrimenti, contrassegnata da un tifo da stadio, come dimostrano i fumogeni rossoblu accesi nel corso della cerimonia. “Cosenza Nel Cuore Supporter Trust”, associazione di cui fanno parte, ha pubblicato la foto, abbastanza eloquente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.