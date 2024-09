50 anni di Bocale Calcio: evento in centro città per l’anniversario dello storico club reggino

StrettoWeb

Il Bocale Calcio Admo, venerdì 6 settembre alle ore 21.00, si presenterà alla città in un evento tutto da vivere. In occasione del 50° anniversario del club reggino, la società biancorossa ha organizzato un vero e proprio spettacolo presso la Villa Comunale di Reggio Calabria. A condurre la serata saranno Giorgia Rieto e Domenico Geria con la partecipazione dello showman reggino Pasquale Caprí e Benvenuto Marra ma le sorprese non finiscono qui: direttamente da Sanremo Rock la giovane Martina Franco.

Le parole del Presidente Cogliandro

“Abbiamo pensato di creare un vero e proprio evento in occasione della presentazione della rosa – sono le parole del patron Cogliandro – e non poteva esserci occasione migliore per celebrare i 50 anni di Bocale. Insieme allo staff comunicazione ed agli altri soci abbiamo così scelto di dare la possibilità a tutta la città di Reggio Calabria di toccare con mano e conoscere ancora meglio la nostra realtà. Porteremo la Coppa Italia sul palco che sarà la principale protagonista della serata insieme agli artisti che si esibiranno”.

“La nostra volontà é stata quella di affidarci agli artisti reggini, sia quelli affermati come Pasquale Caprí (ex calciatore del Bocale tra le altre cose) e Benvenuto Marra che a quelli emergenti come la bravissima Martina Franco che a settembre sarà sul Palco dell’Ariston. Ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale che, ascoltata la nostra proposta, ha immediatamente fatto il possibile per riservarci uno spazio storico come quello della Villa Comunale. Nel corso della serata ci saranno tanti ex calciatori del Bocale ma verrà presentata anche la nuova rosa che giocherà il campionato 2025-2025 di Eccellenza, daremo lustro al settore giovanile, ci sarà una miss e non mancheranno le grosse risate. L’invito è aperto a tutti: tifosi, stampa, addetti ai lavori o semplici curiosi che vorranno toccare con mano la realtà del Bocale Calcio Admo. Potrebbe anche essere presentato a sorpresa qualche nuovo innesto… chi lo sa”.

Non resta dunque che attendere la serata di venerdì per conoscere le nuove sorprese in Casa Bocale che dopo l’esordio vincente in Coppa Italia nel glorioso derby contro Pro Pellaro, adesso é pronto a stupire ancora.

