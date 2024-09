Dal 3 al 6 ottobre tre occasioni ”gustose” di Bergarè al Castello Aragonese

StrettoWeb

Giovedì 26 settembre alle ore 10 si apriranno le prenotazioni per le degustazioni BERGARE’ 2024, l’evento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto, che la Camera di Commercio di Reggio Calabria organizza dal 2022 nello splendido scenario del Castello Aragonese di Reggio Calabria. La manifestazione in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 offre quest’anno tre occasioni ”gustose”.

L’utilizzo del bergamotto nella cucina verrà raccontato da “Bergarè in tavola”, il format che prevede 2 eventi di degustazione su prenotazione a cura degli chef Antonio Battaglia, Marco Bonanno e Martino Latella, Filippo Cogliandro, Felice Cuzzola, Annunziato Foti, Daniele Lopez, Marco Maltese, Daniele Strangio.

I due momenti si svolgeranno nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre (dalle 18 alle 22). Sarà inoltre allestito un corner per la degustazione dei vini reggini, a cura del Consorzio Terre di Reggio Calabria e del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi.

Sabato 5 ottobre (dalle 17 alle 20) è in programma la degustazione dedicata alla pasticceria. Nel corso dell’evento “La pasticceria incontra il Bergamotto”, 6 pasticcerie reggine in collaborazione con le associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti proporranno assaggi di preparazioni dolciarie a base di bergamotto.

Le prenotazioni sono possibili da giovedì 26 settembre (dalle ore 10) e devono essere effettuate tramite la piattaforma ticketitalia.com.

Si ricorda che tra le novità di questa terza edizione c’è anche lo street food (dalle 18 alle 24 di ogni giorno), con stand dove sarà possibile degustare preparazioni e bevande a base di bergamotto, compresi birra e cocktail tra intrattenimenti musicali ed esibizioni dal vivo che animeranno il Villaggio di Bergarè per tutte le quattro giornate dell’evento. Nel Villaggio anche la mostra mercato con le imprese della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri.

Non è invece necessaria la prenotazione per l’anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci”, in programma sabato 5 ottobre. Esaltando il frutto con una narrazione originale, si raccontano i dolci al bergamotto del territorio reggino. Si tratta del primo spettacolo teatrale sulla pasticceria italiana, ideato e realizzato da Tiziana Di Masi. Lo spettacolo va in scena al Villaggio alle ore 20, ingresso libero, ad esaurimento posti.

