Inizia il secondo quarto. Due per Bangu in apertura (13-18). Tabellata di Paulinus che diventa un assist per Idiaru, lui non sbaglia (13-20). Cambio mano per Fernandez, penetrazione e fallo, due liberi: 1/2 (13-21). Time out per Marigliano. Si sbloccano i campani: Ogwemonyi da 3 (16-21). Pallone sporco in area dopo una conclusione sbagliata da Fernandez, Cessel raccoglie e ne mette 2 da sotto (16-23).

Bangu si infila fra le maglie della difesa di Marigliano, 2 al tabellone in penetrazione (16-25). Sakalas fa valere il fisico e ne mette 2 da centro area (18-25). Due al tiro per Ivanaj, risponde Filipovic (20-27). Che bel giocatore Paulinus: si va a prendere due liberi con furbizia (non è la prima giocata d’esperienza della sua gara) e li trasforma (20-29).

Sottomano di Gonzalez che trova un po’ aperta la retroguardia reggina (22-29). Bel canestro in allontanamento per Filipovic (24-29). Time out per la Viola: coach Cadeo vuole frenare la verve dei campani. Canestro pazzesco di Filipovic, con Ivanaj in marcatura (26-29). Tripla di Simonetti, preziosissima, su assist di Fernandez (26-32). Gonzalez accorcia da 2 (28-32). Si è stappato il match!

Manuuu Fernandez! Tripla! (28-35). Dall’altra parte accorcia ancora Filipovic (30-35). Donati in lunetta: 1/2 (30-36). Indiavolato Filipovic: penetra dalla destra, 2 in sottomano (32-36). Palleggio, arresto, tiro, signore, signori, Ivanaj! (32-38). Come si ferma Filipovic? Altra penetrazione, gioco da 3 punti sfiorato, 2 liberi ottenuti: 2/2 (34-38). Donati in lunetta: 2/2 (34-40).

Pressa forte la Viola, Marigliano non riesce a rimettere la palla in gioco, possesso Viola. Ne viene fuori un’azione elaborata che porta Bangu a 2 punti con un long-two (34-42).

