Fine 1° QT! Viola avanti 13-16

Squadre in campo, è iniziata Marigliano-Redel Vola. Il quintetto di coach Cadeo: Fernandez, Idiaru, Ivanaj, Ani, Donati. Parte aggressiva la Viola: le triple di Idiaru e di Ivanaj non vanno a bersaglio. La partita la sblocca Marigliano: 3/3 ai liberi per Gonzalez (3-0).

Spera ne infila 2 (5-0). Reagisce la Viola! Due punti per Ivanaj, tripla di Ani, parità ristabilita (5-5). Spera subisce fallo, seconda gita in lunetta per Marigliano: 1/2 (6-5). Donati per il sorpasso Viola (6-7). Ancora Donati, risponde Sakalas (8-9). Tripla di Donati! (8-12). Sakalas fa 1/2 dalla lunetta (9-12). Ancora Sakalas in lunetta: 2/2 questa volta (11-12).

Bell’assist di Gonzalez che pesca John al centro in penetrazione: 2 punti per Marigliano (13-12). Tripla di Paulinus con bacino al tabellone, gran catch and shoot (13-15). Ancora Paulinus in lunetta: 1/2 (13-16). Fuori la tripla di Paulinus, finisce il primo quarto.

