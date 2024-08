Alla XXIII Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova I Nomadi

StrettoWeb

La storia della musica passa ancora da Cittanova. Il prossimo 18 agosto, la XXIII Festa Nazionale dello Stocco ospiterà l’unica data calabrese per il mese di agosto de I Nomadi. Un appuntamento attesissimo che, in linea con i numeri fatti registrare dal tour 2024 della celebre band capitanata da Beppe Carletti, promette di attirare in viale Campanella migliaia di fan, tra appassionati, curiosi e amanti delle note d’autore.

In questi giorni, i Nomadi hanno lanciato un video messaggio per invitare i supporter al concerto cittanovese del 18 agosto: un abbraccio virtuale ad un popolo che tra qualche giorno si riunirà nel teatro sotto le stelle della Festa Nazionale dello Stocco.

Nel frattempo, il lavoro della macchina organizzativa per la preparazione del grande evento dell’estate calabrese continua: una kermesse costruita su un binomio consolidato tra enogastronomia d’eccellenza e musica d’autore.

Anche quest’anno due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero) che tornano per la sesta volta a Cittanova nel sessantunesimo anniversario dall’inizio della loro avventura musicale (unica data calabrese per il mese di agosto). In piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina: piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione.

“La Festa Nazionale dello Stocco è un evento storicizzato e molto atteso dal grande pubblico calabrese – ha spiegato il presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Pino Gentile –. Anche quest’anno torneremo ad accendere una luce sulle eccellenze del territorio, tra enogastronomia d’eccellenza e grande musica. La celebre Sagra dello Stocco, i concerti dei “Nomadi” e di Cosimo Papandrea, la partecipazione di decine di migliaia di persone confermeranno questo appuntamento come punto di riferimento per l’estate calabrese”.

“Il nostro obiettivo più suggestivo è ribadire l’immagine di Cittanova come cartolina positiva per il Sud del Paese – ha affermato lo storico imprenditore patron dell’Azienda Stocco&Stocco Francesco D’Agostino -. Il 18 agosto i riflettori saranno rivolti su viale Campanella per ribadire la bellezza del nostro progetto di promozione delle eccellenze e della storia locale. Un percorso di marketing territoriale virtuoso e pienamente riuscito, nel segno della collaborazione virtuosa che premia Cittanova e le sue ambizioni di sviluppo”.

Regina della Festa, come da tradizione, l’enogastronomia d’eccellenza calabrese: un ricco menu’ guiderà il palato di appassionato, turisti e visitatori lungo il percorso della Sagra dello Stocco. Piatti tradizionali e particolarmente amati per il gusto inconfondibile e i caratteri identitari.

La XXIII Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” presieduta da Pino Gentile e dall’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. L’evento è patrocinato dal Comune di Cittanova.

