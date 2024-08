Basket in Carrozzina, Wallace Carvalho è un nuovo giocatore della Reggio BiC

StrettoWeb

Il talentuoso Wallace Carvalho fa il suo ingresso alla Reggio Calabria BiC. Parliamo di un atleta di 26 anni, brasiliano, punteggio 3.0. Carvalho porta con sé un palmarès invidiabile, avendo conquistato per tre anni consecutivi il titolo di campione con il club “Magic Hands,” lo stesso che ha visto crescere un altro grande talento, Cristiano “Juninho” Clemente. Nel 2023, Carvalho ha rappresentato con orgoglio la nazionale brasiliana nell’ultima Coppa del Mondo a Dubai, ottenendo risultati di rilievo.

Playmaker di professione, Carvalho sfrutta la sua imponente fisicità per ricoprire con efficacia anche il ruolo di Ala. Carvalho è un atleta completo: segna, crea gioco e favorisce i compagni con la sua straordinaria capacità di assistman. I suoi numeri parlano chiaro, rendendolo un giocatore di grande efficienza sia in attacco che in difesa. La sua presenza sarà fondamentale nello schema di gioco di coach Cugliandro, che potrà contare su un elemento cruciale per la stagione a venire. Per la formazione reggina sarà il secondo atleta brasiliano in forza al team amaranto, dopo la firma di Juninho Clemente, approderà anche Wallace Carvalho in riva allo Stretto.

