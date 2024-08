Volley, Akademia Messina: definiti quadri dirigenziali e tecnici delle giovanili | NOMI

StrettoWeb

A poche ore dal raduno della prima squadra che ne segnerà l’inizio attività per la prossima stagione, i vertici societari di Akademia Sant’Anna hanno reso noti gli staff del settore giovanile. La responsabilità di settore è stata affidata a Nicola Cavallaro. Dirigente con una solida esperienza nel settore giovanile maschile e nelle categorie superiori della pallavolo, Cavallaro è impegnato nella promozione e nello sviluppo di progetti sportivi.

Inizia la sua carriera come atleta negli anni ’80. Cresciuto nelle file della Folgore Pace, passa successivamente alla Pallavolo Messina. Qui, dopo il percorso da giocatore, assume il ruolo di dirigente del settore giovanile maschile. Nel 2013 entra a far parte del Team Volley Messina, continuando a svolgere le precedenti mansioni e dove contribuisce attivamente alla crescita dei giovani atleti. Nel 2023 si unisce al club messinese di Akademia Sant’Anna, assumendo la responsabilità di coordinare il settore giovanile. In questo ruolo, gestisce le attività formative e promuove la crescita degli atleti e delle atlete, collaborando con il direttivo per implementare strategie di sviluppo a lungo termine. Inoltre, lavora a stretto contatto con allenatori, dirigenti e staff per ottimizzare le risorse disponibili e migliorare le prestazioni sportive complessive.

“Sono orgoglioso di ricoprire un ruolo così importante all’interno di un club di serie A – ha dichiarato Nicola Cavallaro – È il mio secondo anno in Akademia per cui ho potuto conoscere sia il Presidente che i dirigenti di prima Squadra e settore giovanile. Premetto che lavorerò a stretto contatto con Maurizio Bonsignore e che insieme stileremo un programma con lo scopo principale di lavorare sui giovani in modo tale da renderli, negli anni a seguire, pronti per una prima squadra, la nostra o comunque una di buon livello. Cercheremo di fare poi del nostro settore giovanile una vetrina che dia, a tutte le ragazze, l’opportunità di affacciarsi nel mondo del professionismo. Questo sarà il nostro obiettivo principale: inserire più giovani possibili del nostro vivaio in prima squadra. Ovviamente, sarà necessario del tempo; per noi si tratterà di una ripartenza con questo nuovo assetto e solo nel lungo periodo potremmo raccoglierne i frutti. Concludo, sottolineando l’entusiasmo che avverto sia da parte dei dirigenti che dei tecnici, per questo mi auguro che Akademia Sant’Anna possa avvicinare il proprio settore giovanile a livelli, prima regionali ed infine anche nazionali”.

Responsabile progetto “Challenge” è Maurizio Bonsignore

Responsabile del progetto “Challenge” nell’ambito scolastico cittadino e prima spalla di Cavallaro, Maurizio Bonsignore. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Messina, dal 2001 è impiegato presso l’ENAV, provider nazionale dei servizi di controllo del traffico aereo. Esperto di assistenza al volo presso gli aeroporti di Palermo e Reggio Calabria (dal 2001 al 2012), dal 2012 al 2023 è stato controllore del traffico aereo presso gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, prima di assumere l’incarico di supervisore di Sala Operativa presso la torre di controllo dell’aeroporto lametino. Sportivo praticante (atletica, calcio, rugby, hockey su prato, pallanuoto e pallavolo), dal 1994 è presidente dell’ASD Bribò, spazio di ginnastica generale rivolto agli associati.

Nella stagione 2017/2018, con l’allora CUS UniMe e l’SSD Fair Play di Messina, ha contribuito ad avviare una collaborazione per un’idea di settore giovanile della FIGC, oltra ad elaborare un progetto integrato che potesse coinvolgere tutto il settore calcistico universitario e che vedesse le tre associazioni unire le loro professionalità sotto l’unico nome dell’Università di Messina. Dal 2015 al 2021 ha svolto un ruolo di consulenza come membro del consiglio direttivo dell’ASD Sporting Atene, società calcistica messinese, occupandosi di marketing e rendicontazione economico/finanziaria interna e ricoprendo l’incarico di dirigente responsabile dell’attività di base.

Dal Luglio 2023 è dirigente del settore giovanile di Akademia Sant’Anna. Nella scorsa stagione ha ricevuto mandato di occuparsi di un progetto di coinvolgimento del territorio che sviluppasse un campionato tra le scuole superiori della città di Messina, elaborando un protocollo d’intesa con l’ufficio regionale scolastico di Messina e un innovativo progetto pilota di coinvolgimento degli studenti.

Gli altri componenti

Di seguito, gli altri componenti dello staff dirigenziale: Massimo De Salvo, Valeria Mancuso, Angelo Alessandro e Fabrizia Santagati.

Massimo De Salvo è funzionario della Città Metropolitana di Messina. In possesso della qualifica di allenatore di pallavolo di 1° grado, De Salvo ha corredato, nel corso degli anni, il proprio curriculum di una serie di esperienze sportive che ne hanno consentito di acquisire un bagaglio variegato e completo, collocandolo tra i massimi esperti di settore del contesto messinese.

Consigliere del Comitato Provinciale Fipav Messina (dal 1992 al 2004), dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile dell’attività giovanile (dal 1990 al 1996) e del centro qualificazione (dal 1996 al 2003), ha iniziato la propria carriera di dirigente sportivo nel 1983 alla guida del settore giovanile del Volley Club. Nel 1988 intraprende l’esperienza di 2° allenatore sulla panchina della stessa società, in serie B2 femminile, per poi transitare nella Folgore Pace, prima come head coach della 1a Divisione femminile e delle giovanili, poi come 2° della serie C.

Direttore sportivo e allenatore nel settore giovanile alla Linx Volley School (dal 1995 al 2003), nella stagione 1997-98 viene chiamato quale scoutman della Gierre Roma in serie A1 femminile.

Nel 2001 inizia il percorso come team manager dell’Unrra Casas, in serie C femminile, dove si fermerà sino al 2003, prima di passare, sempre con lo stesso incarico, al T.V. Messina nella stagione 2004-05.

Direttore sportivo dell’IT.COM Messina in B1/f (2008-09) e della Messana Tremonti in C/f (2012-13), dal 2019 al 2023 è stato dirigente del settore giovanile maschile del Team Volley Messina.

Al primo anno con Akademia Sant’Anna, si occuperà anche di curare i rapporti del club con la Federazione nazionale e locale nel contesto sia della prima squadra che settore giovanile.

Valeria Mancuso è da tempo interessata a sviluppare progetti di ricerca, formazione e sviluppo territoriale in un’ottica di empowerment e di promozione delle politiche di genere. Sostenitrice convinta delle tematiche inerenti socialità e condivisione, ha sempre praticato sport privilegiando quelli di squadra. Attualmente è HSE Manager di un impianto industriale. Al secondo anno in Akademia Sant’Anna come dirigente del settore giovanile.

Angelo Alessandro, figura di spicco del calcio messinese, prima come atleta – avendo indossato la casacca dell’Acr Messina dal 1973 al 1978 e di numerose società dilettantistiche siciliane e calabresi fino al 1991 – poi grazie agli incarichi dirigenziali ricoperti con successo, in particolare con l’FC Messina, in serie A e in B, dal 2000 al 2008. Già direttore sportivo di Camaro (Eccellenza) e Città di Messina (Eccellenza e Serie D), Fondi (Lega Pro), ha nel tempo ricoperto anche l’incarico di responsabile del settore giovanile di Arezzo e Acr Messina (Lega Pro) e di direttore generale dell’Orlandina (Eccellenza). E’ stato responsabile UniMe settore calcio e Direttore sportico del Città Di Taormina (Eccellenza). Dalla scorsa stagione ha ulteriormente impreziosito il proprio curriculum come dirigente di Akademia Sant’Anna. Oltre all’impegno con il settore giovanile, supporterà anche l’area commerciale.

Fabrizia Santagati, dopo un percorso come atleta nel mondo del judo e della pallanuoto (serie C) e aver frequentato diversi corsi nel basket e nel calcio, ha continuato a maturare varie esperienze nel contesto sportivo. Agente immobiliare da sedici anni, ha la passione per le moto e la cucina. Al terzo anno nella dirigenza di Akademia Sant’Anna. Oltre all’impegno con il settore giovanile, sarà assistente del Team Manager della prima squadra.

Responsabile dello staff tecnico sarà Pippo Donato. Allenatore da molti anni, si è cimentato nel tempo sia nel settore maschile che in quello femminile con squadre di categoria ma anche nel settore giovanile. Numerosi i traguardi raggiunti: finali regionali con l’under 16 maschile e, di recente, ha vinto due titoli provinciali consecutivamente con l’under 19. Nei campionati di categoria, oltre a tantissimi campionati regionali, ha guidato la Pallavolo Messina anche in un campionato nazionale di serie B. Nel femminile, numerose le promozioni ottenute; vanta anche un titolo provinciale under 13. Diversi gli atleti seguiti nella loro crescita che hanno raggiunto campionati nazionali e convocazioni anche in nazionale pre-Juniores.

“Orgoglioso di fare parte di questa società che da anni continua a portare il nome di Messina in tutta Italia con grandi risultati sportivi – queste le prime parole del tecnico messinese. Tanta la voglia di lavorare e far crescere il settore giovanile di Akademia e raggiungere anche a livello giovanile risultati ambiziosi”.

Ad affiancare Pippo Donato ci saranno, in qualità di allenatori, Norma Pilota, Antonio Capillo, Alessandro Brigandì, Marina Carini, Susanna Sorrenti, Joaquin Mago e Giovanna Morgante.

Norma Pilota, classe ’73, in passato atleta di livello nazionale sia di beach che di pallavolo indoor; in quest’ultima disciplina disputa quattro stagioni di A2 con Altamura, Aragona e Unrra Casas Messina; con la società messinese ottiene anche un’importantissima promozione in A1 al termine della stagione 1995/1996, e con la stessa società esordirà anche in massima serie l’anno successivo. In A1 veste la casacca anche di Roma e ancora Altamura. Molto ricca anche l’esperienza da allenatrice. Nel 2011/2012 inizia a Santa Teresa come secondo allenatore in serie C/f, primo in 1a divisione/f e con il minivolley, mentre l’anno successivo diventa head coach della prima squadra. Nel 2013 si sposta alla Futura Messina, sempre in serie C/f, e nel 2014 alla Tremonti Messana che guida per due stagioni (serie C/f, prima divisione/f e settore giovanile). Negli stessi anni ricopre anche l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile societario. Dal 2016 al 2018 è secondo allenatore alla Pallavolo Palermo, in serie B2/f, e primo delle giovanili. A seguire tre stagioni a Brolo con La Saracena: due in C/f, da secondo e poi head coach con promozione alla categoria superiore, e una in B2/f da secondo, oltre a ricoprire l’incarico di allenatore delle giovanili con le quali ha vinto, nella stagione 2021/2022, il campionato provinciale Under 19/f. Ha fatto parte dello staff tecnico come della selezione provinciale per il “Trofeo dei Territori” (secondo nella stagione 2011/2012 e primo in quella successiva), oltre ad aver ricoperto il ruolo di primo allenatore al “Trofeo Tre Mari” e di secondo con la selezione regionale femminile al “Trofeo delle Regioni” (2012/2013). E’ stata selezionatrice per conto della Fipav Messina al “Trofeo dei Territori” di Beach Volley nel settore maschile (2023/2024). E’ allenatrice di sitting volley della Messina Social City.

Ha partecipato come coach al progetto Scuola Attiva Junior, allo stage Volley Paola Malta e costituito parte integrante dell’organizzazione della Volleyball World Beach Pro Tour Messina Futures. Oltre ad allenatore di pallavolo, è preparatore atletico, mental coach, smart coach, maestra di Beach Volley ed educatrice sportiva in disabilità “Ginnastica per tutti”. Nel 2023 ha conseguito il diploma nazionale di istruttore tecnico di pallavolo Isdir a cura del Comitato Italiano Paralimpico. E’ stata anche assistente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Palermo.

Al secondo anno in Akademia Sant’Anna come allenatrice del settore giovanile.

Antonio Capillo è allenatore di pallavolo dal 2004. Nello stesso anno, siede in panchina al fianco di Andrea Caristi come secondo nella Futura Unrra Messina e come primo della seconda divisione/f, under 14 e 16 nel medesimo club.

Con la Futura vince un campionato under 13 e ottiene una promozione in prima divisione/f. Nella stagione 2009/10 passa al Mondo Giovane conducendo una neonata formazione femminile sino alla serie D. L’anno successivo si trasferisce alla PGS Savio Messina per guidare under 16, 18 e prima divisione/f. Nella medesima annata, da secondo di Monica Klinec in serie C, sfiora la promozione alla categoria nazionale, perdendo la finalissima. Con lo scioglimento della società, viene assorbito, come secondo di Flavio Ferrara in serie C/f, dal costituendo Team Volley Messina. Dal 2017 al 2021 si occupa dell’organizzazione del settore giovanile al Mondo Volley, mentre dal 2021 al 2024 torna al Mondo Giovane.

Alessandro Brigandì, allenatore di 3° grado – 3° livello giovanile e smart coach, inizia la sua carriera da tecnico nel ‘93/’94 prima come secondo allenatore della formazione di 1a divisione/f e, a seguire, della squadra di serie C2/f dell’Unrra Casas Messina. Nell’annata ‘96/’97, sempre da secondo allenatore, conquista la promozione in serie B1/f con la prima squadra, mentre, da primo, trascina al titolo provinciale e interprovinciale l’under 15/f e a quello provinciale l’under 17/f. Nella stessa stagione viene chiamato a ricoprire l’incarico di selezionatore della provincia di Messina per il Trofeo dei Territori e della regione Sicilia per il torneo nazionale Endas. Nel campionato successivo è secondo allenatore della Futura Messina in serie A2/f. Successivamente si trasferisce in Friuli dove, nei primi anni duemila, allena la squadra locale della Pav Udine in seconda e prima divisione/f. Nel 2007/2008 vince il campionato di serie D/f con la Volley Fontanelle Treviso e, l’anno seguente, siede sulla panchina della Porcia Pordenone in B2/f. Nel 2012/2013 allena il Latisana Udine in C/f, per poi vivere una breve esperienza nel Team Up di seconda divisione/f. Rientrato a Messina nel 2018, è la Tremonti Messana a metterlo alla guida della formazione che milita in serie C/f. Le ultime esperienze con Mondo Giovane, da primo allenatore in prima divisione/f, e Team Volley, sempre da primo in seconda divisione/f.

Marina Carini, allenatrice di 1° grado – 2° livello giovanile, è capo del personale presso uno studio radiologico. Dopo un passato da atleta (dall’1985 al 2004), anche in serie C, ha intrapreso il percorso di allenatrice con il Mondo Giovane (2012-2015) nel minivolley, under 13, 14 e 16; è stata anche secondo della prima divisione/f e segnapunti ufficiale della serie C maschile. Allenatrice del minivolley e dell’under 13/f al PGS Savio Messina (2016-17), ha seguito successivamente il minivolley nel Team Volley Messina (2017-18), prima di tornare al Mondo Giovane sempre nel minivolley, under 13/f e come segnapunti ufficiale delle squadre giovanili femminili (2021-24).

Susanna Sorrenti gioca a pallavolo dall’età di sei anni. Iscritta alla facoltà di Scienze Motorie presso l’Università di Messina, è segnapunti e arbitro associato. Ha conseguito qualche mese fa la qualifica di allenatrice di 1° grado – 2° livello giovanile ed è scout della Lega Volley Femminile di serie A per la prima squadra di Akademia. Dopo aver affiancato coach Flavio Ferrara nel minivolley della SSD UniMe Akademia due stagioni fa, lo scorso anno ha fatto parte del settore giovanile del club come allenatrice.

Joaquin Mago, nazionalità argentina, laureato in Educazione Fisica presso l’Instituto La Santìsima Trinidad e l’Universidad Nacional de Villa Marìa in Argentina, è preparatore atletico con oltre cinque anni di esperienza nello sviluppo di programmi di allenamento per sportivi, sia a livello individuale che di squadra.

Personal trainer, preparatore per tennisti professionisti e di rugby, ha svolto il ruolo di allenatore sia in palestre sia di bambini e giovani nel mondo della pallavolo sudamericana. Nella prossima stagione, sarà anche atleta della Jonica Santa Teresa in serie C.

Giovanna Morgante, appassionata di sport fin da bambina, ha iniziato il suo percorso formativo presso il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate con potenziamento sportivo, dove ha potuto coniugare l’amore per lo studio con quello per l’attività fisica. Successivamente, ha conseguito una laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute, che le ha fornito solide basi sia teoriche che pratiche. Per completare il ciclo universitario, entro la fine dell’anno, conseguirà la laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata.

Parallelamente al suo percorso accademico, ha sempre coltivato la passione per la pallavolo che pratica da quattordici anni e che rappresenta una parte fondamentale della sua vita. L’amore per la pallavolo l’ha spinta a conseguire il brevetto di Smart Coach con l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli la passione che la accompagna da anni.

