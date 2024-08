Vodafone e comune di Gerace, insieme per la valorizzazione del territorio

StrettoWeb

Vodafone Italia e il Comune di Gerace (Capofila del Contratto Istituzionale di Sviluppo) hanno siglato un accordo per la realizzazione del progetto “CIS Persephone-Epizephiri” volto a supportare lo sviluppo dell’area di Locri e migliorare l’accessibilità fisica e culturale del suo patrimonio, nonché valorizzare la storia e la tradizione dei suoi borghi attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e soluzioni innovative.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “CALABRIA – SVELARE BELLEZZA”, tra i Ministeri e la Regione Calabria, e coinvolge il territorio della Locride, con riferimento ai comuni di Gerace (Comune Capofila), Locri, Siderno, Antonimina e Portigliola. Vodafone metterà a disposizione la sua connettività e la sua tecnologia per realizzare prodotti multimediali interattivi, applicazioni mobili e di VR, che possano sviluppare un itinerario multimediale intuitivo e modelli di esplorazione inclusivi e modulari dei contenuti culturali: sarà così arricchita l’esperienza di visita e verrà favorita la fruibilità, la valorizzazione e la promozione turistica delle risorse del territorio.

“Il progetto con il Comune di Gerace ci consente di mettere al servizio dei borghi e dei suoi cittadini la nostra migliore tecnologia e la nostra connettività – afferma Bernadette Nubile, Head of Public Sector & Healthcare Sales di Vodafone Business Italia – contribuendo al miglioramento dell’accessibilità del patrimonio culturale, naturalistico e turistico della Calabria e alla sua promozione, offrendo modalità innovative e immersive di valorizzazione e fruizione. Le soluzioni digitali supporteranno così la crescita economica e sociale non solo delle località interessate ma dell’intera Regione e renderanno i piccoli comuni ancora più attrattivi.”

“Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione con Vodafone – dice il sindaco del comune capofila Rudi Lizzi – che ci permetterà di valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e naturale con tecnologie all’avanguardia. Questo progetto non solo migliorerà l’accessibilità e l’esperienza dei visitatori, ma contribuirà anche a promuovere comuni come Gerace (comune capofila), Locri, Siderno, Antonimina e Portigliola, come destinazioni di eccellenza per il turismo culturale e sostenibile. Ringraziamo Vodafone per il loro impegno e siamo certi che insieme faremo un passo avanti decisivo verso la crescita e la promozione del nostro territorio”.



Il progetto, che si articolerà su un orizzonte temporale di 24 mesi, vedrà la realizzazione di esperienze di Realtà Virtuale, fruibili attraverso appositi visori presso alcuni Info Point presenti sul territorio: tramite video in Cinematic VR, riprese reali con drone e videocamere 360° e ricostruzioni 3D in computer grafica, sarà possibile esplorare in maniera immersiva l’area archeologica e i paesaggi limitrofi.

Per poter approfondire la conoscenza del territorio, verrà realizzato un servizio di piattaforma multimediale, costituito da totem posizionati in punti turistici strategici, che permetterà ai visitatori di consultare in modo semplice e intuitivo contenuti informativi e di approfondimento sul territorio e sulle sue attrazioni turistiche.

Attraverso un’Applicazione Mobile integrata con i sistemi di trasporto turistico previsti dal progetto, i visitatori avranno inoltre a disposizione una guida interattiva per esplorare i siti archeologici dell’area (POI), attraverso contenuti multimediali creati con tecnologie avanzate e tecniche di Digital Storytelling, oltre alla possibilità di monitorare e localizzare in tempo reale i Bus turistici che permettono di esplorare il territorio.

