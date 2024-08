Villafranca Tirrena, Mercurio e Giunone si aggiudicano la vittoria del “Bauso Beach Volley”

StrettoWeb

Battendo in finale Terra, Mercurio si aggiudica il primo premio nella categoria Master della terza edizione del “Bauso Beach Volley”, manifestazione organizzata da Orizzonte Comune con il supporto tecnico-logistico della SBV School di Nelly Mazzulla e Carmelo Mazza. Giunone ha invece battuto Pallade, aggiudicandosi così il primo premio della categoria U17. Terze classificate sono Venere (Master) e Cerere (U17). Il primo “Bauso Foosball Tournament” ha visto trionfare Team Seme Dorato. Seconda e terza classificata, invece, sono, rispettivamente, gli Sbronzi di Riace e Juventirebus.

“Questo torneo – afferma il Presidente di Orizzonte Comune Roberto Saia – continua a crescere, imponendoci sempre maggiore impegno, ma regalandoci anche tante soddisfazioni. Quest’anno oltre 100 iscritti, tra U17 (4 squadre) e MASTER (11 squadre). Oltre 30, invece, gli iscritti al primo ‘Bauso Foosball Tournament’, che ha apportato ulteriore divertimento e partecipazione, anche in termini di pubblico. Siamo contentissimi di come sia andata – sottolinea Saia – e davvero compiaciuti per il clima di amicizia che si è respirato durante queste giornate e che ci ha ripagato della stanchezza accumulata”.

“Non vediamo l’ora di cominciare a organizzare la prossima edizione, sperando di poter continuare a offrire spettacolo e divertimento ancora per tanti anni! Ci preme ringraziare la SBV School per il supporto tecnico-logistico, i nostri sponsor senza i quali – afferma – sarebbe stato impossibile realizzare una manifestazione così significativa e il Comune di Villafranca per la concessione del patrocinio gratuito”. Questa sera, lunedì 12 Agosto, a partire dalle ore 22.00, premiazioni e festeggiamenti conclusivi al Canarillo Brillo, sul lungomare di Villafranca Tirrena.

