Villafranca Tirrena: incontro per stabilizzazione precari e contrattisti e personale ASU

A Villafranca Tirrena si è tenuto oggi l’incontro con l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. per discutere della stabilizzazione del personale contrattatista e ASU. Presenti oltre alle OO.SS. il Sindaco Cavallaro e la Segretaria del Comunale. La riunione convocata dopo l’incontro che l’amministrazione ha tenuto con il CSA il 24 luglio 2024. Per il CSA hanno preso parte all’incontro Clara Crocè del Dipartimento Regionale CSA ASU SICILIA e Saro Contestabile responsabile territoriale del CSA. I Sindacati per il personale contrattista all’unanimità hanno siglato un accordo per la deroga di cui all’art. 53 del CCNL Funzione Locali. Tale accordo insieme al piano del fabbisogno provvisiorio dev’essere inviato alla COSFEL

Il CSA ha da subito ribadito che la stabilizzazione dovrà riguardare sia il personale contrattista che il personale ASU con due procedure ben distinte e trasmesse agli organi competenti. “Non vogliamo creare confusione – hanno detto Clara Crocè e Saro Contestabile – e rischiare che qualche atto possa essere annullato”. Il Sindaco Cavallaro ha assicurato che “è volontà dell’Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutto il personale entro dicembre del 2024. Abbiamo chiesto alla Segretaria di stilare un cronoprogramma relativo all’iter procedurale da seguire – continuano Crocè e Contestabile – e di specificare che la spesa per il personale ASU non incide nel calcolo delle capacità assunzionali in quanto è interamente finanziata dalla regione Sicilia”.

Come riferito dalla Segretaria, secondo gli ultimi accertamenti che in questi giorni il Comune ha effettuato, anche la spesa per il personale contrattista è finanziata dalla Regione. In merito al cronoprogramma lunedì l’amministrazione provvederà alla trasmissione alla COSFEL del piano del fabbisogno provvisorio. Entro l’ultima settimana del mese di agosto dovrebbe essere discusso dal consiglio comunale il bilancio di previsione. Subito dopo il parere della COSFEL l’amministrazione dovrebbe approvare il piano del fabbisogno definitivo inserendo anche gli ASU e trasmetterlo alla COSFEL per la relativa approvazione. Il CSA ha ribadito la necessità di inviare in via preventiva per gli ASU la richiesta di finanziamento al Dipartimento al lavoro entro il mese di settembre.

Il CSA sindacato che in questi anni è sempre stato in prima linea sia per il personale contrattista che per il ASU, vigilerà affinché gli impegni assunti siano resi esigibili affinché anche al comune di Villafranca Tirrena possa essere chiusa la vergognosa pagina che ha caratterizzato il precariato siciliano.

