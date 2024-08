StrettoWeb

Ore di apprensione in Calabria per la scomparsa di una giovane 21enne in provincia di Vibo Valentia. La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano Provinciale Persone Scomparse per la giovane 21enne Martina Bevilacqua di Filandari.

