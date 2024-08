Vergogna a Reggio Calabria, avvelenati 6 cani: 3 sono morti. La denuncia: “fate schifo” | FOTO

StrettoWeb

“Ieri nel pomeriggio, tra Croce e Bovetto, sono stati avvelenati 6 cani. Avvelenamento intenzionale. Io sono senza parole. I cani erano dei randagini, liberi e non davano fastidio, me ne stavo prendendo cura io con cibo e acqua ogni giorno, DA 10 MESI. Alcuni sono riuscita a farli adottare altri no. ERANO INNOCUI E NON DISTURBAVANO. Ma la cattiveria ieri è andata oltre i limiti umani. I cani sono ritornati da me agonizzanti e con dolori acuti, mi sono morti tra le braccia. FATE SCHIFO. VI AUGURO IL PEGGIO! 3 Cuccioli compresa la mamma sono morti. 3 sono in clinica ricoverati con la speranza che si possano salvare, sono stata in clinica con loro fino alle 3 di notte. Sono distrutta e senza parole”.

Questa denuncia proviene dai social, da una utente che ha denunciato l’accaduto sul gruppo del Comitato Oliveto-Croce Valanidi. I cani sono stati avvelenati in quella zona, la sud di Reggio Calabria: 3 sono morti, 3 sono ricoverati. La donna che ha scritto il post se ne stava prendendo cura e ieri ha immediatamente allertato l’Asp e la Polizia.

