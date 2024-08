Venezuela: Bergamini, ‘ratifica vittoria Maduro lascia dubbi irrisolti’

StrettoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La ratifica della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni dello scorso 28 luglio da parte della Corte suprema del Venezuela nulla cambia circa i dubbi sull?esito delle urne. Si tratta, infatti, di un organismo controllato dal regime i cui pronunciamenti non hanno alcuna terzietà, come sottolineato anche dalla missione investigativa internazionale indipendente dell?Onu presente nel Paese”. Lo afferma la vicesegretaria e responsabile del dipartimento Esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini.

“Rimangono dunque tutti irrisolti – aggiunge- i nodi attorno a un appuntamento elettorale che, secondo molti indizi, avrebbe segnato la vittoria del blocco anticomunista e filo occidentale. È doveroso dunque che la comunità internazionale ascolti le parole del candidato dell?opposizione, Gonzalez Urrutia, che ha disconosciuto quanto stabilito dalla Corte suprema. Fin quando non sarà un ente pienamente terzo e indipendente a certificare il risultato delle elezioni, la riconferma di Maduro apparirà solo come l?ennesimo colpo di mano di un regime dittatoriale e illiberale?.

