Venetico, l’Ndp Summer Fest si conferma evento dell’estate

StrettoWeb

Va in archivio con successo la terza edizione dell’NDP Summer Fest svoltasi il 27 agosto in Villa Comunale a Venetico. L’evento, ideato e condotto da Giovanni Remigare, ha visto esibirsi bravissimi cantanti quali: Maria Carola Giardina, Claudia Rizzo, Salvatore Denaro e l’ospite della serata, Davide Patti. Sul palco dell’Ndp Summer Fest, spettacolare la partecipazione degli atleti di danza sportiva della Mucca Dance diretti magistralmente dai Campioni del Mondo Syllabus Adult Open Latin Josè Grillo e Giuliana Basile.

Ad aprire la serata, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Venetico, è stato l’assessore Salvatore Mezzatesta il quale ha voluto complimentarsi per l’evento considerato da anni un punto fermo delle serate estive venetichesi. Spazio anche a due ospiti d’eccezione: il Presidente della Fratres Spadafora Pinuccio Nomefermo, il quale ha voluto evidenziare l’importanza della donazione sangue anche e soprattutto nel periodo estivo, ed Anthony Andaloro, che da anni fa parlare di sé per i tanti traguardi raggiunti, tra questi sicuramente l’essere tra i pochi chef non vedenti rinomati in tutto il mondo, ma sono ancor più importanti le sue lotte e le attività organizzate per i diritti dei disabili. All’interno della serata, però, da ex rallysta ha presentato il progetto che lo vedrà tentare di battere il record del mondo di guida al buio.

Al termine dell’evento il direttore artistico Giovanni Remigare ha voluto ringraziare per la preziosa collaborazione gli sponsor: Miceli Cafè, Rugantino e la Fratres Spadafora per il contributo. Ringraziamento all’assessore turismo e spettacolo Carmelo Giunta, un plauso speciale a tutti i partecipanti e al pubblico presente dando appuntamento al 2025 con un’edizione speciale dell’NDP Summer Fest che sarà ancora più spettacolare e ricca di sorprese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.