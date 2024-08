Vara a Messina, trasportato il Cippo a piazza Castronovo

StrettoWeb

Stamani con il trasporto del cippo della Vara dal deposito di via Catania a piazza Castronovo a Messina è entrata nel vivo l’edizione 2024 della festa dell’agosto messinese che culminerà con la tradizionale processione del 15 agosto dedicata alla Madonna dell’Assunta, risalente al 1535 e nata come carro trionfale per celebrare l’ingresso in città dell’imperatore Carlo V, dopo aver vinto le battaglie di Tunisi e La Goletta contro Ariadeno Barbarossa. La struttura è stata trasferita con dei mezzi adeguati e scortata dalla Polizia municipale e dal Gruppo storico della Vara e dei Giganti. Sempre oggi, giovedì 1° agosto, alle ore 19.30, si terrà la benedizione del Cippo a cura del Cappellano della Vara padre Antonello Ingemi, cui presenzierà il sindaco Federico Basile e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Da domani invece saranno montati gli assi – comunemente chiamati “stanconi” – su cui poggiano i ceri (ricordo di “dodici enormi ceri di dodici pollici di diametro e di sei piedi di altezza”, come scrisse nel 1778 il viaggiatore francese Jean Houdel). Contemporaneamente sarà avviata la fase di realizzazione del ponteggio per l’installazione della sovrastruttura. Per l’occasione è stato istituito il divieto di sosta sino alle ore 24 del 15 agosto, con rimozione coatta, nello slargo antistante la villetta di piazza Castronovo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.