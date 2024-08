Messina, il PROGRAMMA completo della Vara 2024

StrettoWeb

Grande attesa a Messina per l’edizione 2024 della Vara che, come da tradizione, si svolgerà, nel giorno di Ferragosto. Il programma del tiro della Vara prevede per domani, alle ore 7, il montaggio delle gomene al Cippo; alle ore 11, nella Basilica Cattedrale, sarà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone e concelebrato dall’arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla e dall’ausiliare Mons. Cesare Di Pietro; alle ore 18.30, partenza della Vara da piazza Castronovo, dopo la sosta davanti alla Prefettura, all’altezza di viale Boccetta la fermata per la preghiera in corrispondenza della Madonnina del Porto.

La Vara si fermerà poi in piazza Unione Europea e quindi arriverà in piazza Duomo per il saluto e la benedizione dell’arcivescovo Accolla, cui seguirà la Santa Messa presieduta dal vescovo Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia. Alle ore 23 infine, sotto la stele della Madonnina del Porto si svolgerà lo spettacolo di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.