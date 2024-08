Vandalizzati alcuni alcuni mezzi della Messinaservizi Bene Comune

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune S.p.A. informa che “nelle scorse notti, presso l’isola ecologica di Spartà, si sono verificati gravi episodi di vandalismo e furti ai danni di tre dei nostri veicoli operativi. Questi atti delittuosi hanno incluso il furto di catalizzatori, essenziali per il funzionamento dei veicoli, causando ritardi nella raccolta differenziata, in particolare nell’Area Nord della città. Abbiamo immediatamente formalizzato una denuncia alle autorità competenti e forniremo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo. Tali atti non hanno solo colpito i veicoli di Messinaservizi, ma anche altri mezzi utilizzati da società con cui collaboriamo anche in Area Centro. Messinaservizi è impegnata a garantire la continuità e l’efficacia dei servizi offerti alla cittadinanza e sta lavorando intensamente per ripristinare la piena operatività. A seguito di tali atti la Messinaservizi Bene Comune aumenterà i controlli nelle tre Aree per evitare che tali episodi possano ripetersi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.