Cresce l’attesa per il “Valdina Summer Village”, tra gli ospiti Cecilia Gayle

Cresce l’attesa per uno degli eventi più divertenti dell’estate 2024: “Valdina Summer Village”. Una manifestazione organizzata dall’Associazione “L’Eclettica” che si terrà in Piazza Delle Palme a Fondachello (Frazione di Valdina). L’evento potrà essere goduto da tutti grazie alle numerose attività previste dal programma: dimostrazioni sportive, intrattenimenti musicali, degustazioni ed esposizioni fotografiche. Il Valdina Summer Village nasce con l’idea di creare un’area di festa per ogni genere e questo grazie alla varietà studiata per ogni serata.

Calendario degli eventi:

● 9 Agosto: MOKARTA – “Sicilia ti cuntu e ti cantu”, intrattenimento musicale con interventi di spettacolo a tema folkloristico, con la partecipazione di artisti e scrittori, che racconteranno le imprese di chi ha contribuito a rendere la Sicilia un luogo più libero e straordinario. Celebreranno l’amore, la bellezza, la forza del dialetto e la meraviglia di questa terra.

● 10 Agosto: Summer Village Danza & Arte, spettacolo delle allieve dell’Accademia di danza, diretto da Elisa Saporita e Ramona Ferraro, intitolato “Mi sono Innamorato”. Un viaggio attraverso le meraviglie della nostra cultura artistica, cinematografica, letteraria e musicale. “Mi sono Innamorato” è una dichiarazione d’amore verso ogni forma di arte italiana che ha segnato la storia e che tutt’oggi tocca le corde più profonde di ogni animo.

● 11 Agosto: Italodisco Arena, l‘evento ripercorrerà i più grandi successi nazionali e internazionali degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 grazie ai Dj Johnny La Mesa e Gemy Dj e con la partecipazione straordinaria di Cecilia Gayle, che eseguirà “live” le hit del periodo. Lo show sarà presentato da Giusy Venuti e Giovanni Remigare e vedrà esibirsi diversi artisti quali: Marilisa Bertè, Alessia Di Bella, Francesco Sindoni e Puccio Amato.

Collaborazione speciale: La manifestazione vedrà la collaborazione di Radio Studio 5, emittente FM locale che sarà la radio ufficiale dell’evento. I DJ della radio (DjNet e Mimmo) forniranno interviste e commenti in diretta durante tutta la manifestazione.

