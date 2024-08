Val Gallico, arriva un ottimo innesto: ufficiale Pietro Pio Baccillieri

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver “raggiunto l’accordo con il calciatore Pietro Pio Baccillieri. Cresciuto nelle giovanili della Reggina e del Centro Reggio Junior, difensore centrale e all’occorrenza anche centrocampista, Baccillieri (classe ’98) vanta già importanti trascorsi nella sua carriera. A 16 anni, infatti, ha esordito in Eccellenza con il Gallico Catona (4 presenze complessive) per poi ritornare alla Reggina con cui ha disputato nel triennio successivo la Serie D e due stagioni di Serie C, mettendosi in mostra. Approda in seguito al Locri ed è tra i protagonisti del ‘triplete’ con le vittorie di campionato, Coppa Italia regionale e Supercoppa calabrese e rimane in amaranto anche in Serie D dove in seguito ci resterà anche con i colori della Palmese prima di trasferirsi alla Bovalinese oltre ad una breve parentesi con la Pro Pellaro”. Così in una nota il club reggino.

“Baccillieri è già al lavoro con i compagni di squadra nella fase di preparazione al primo impegno ufficiale del Val Gallico Calcio che avverrà il 4 settembre, in Coppa Italia, contro una tra Deliese e Reggio Ravagnese. La società informa inoltre che il 20 ed il 24 agosto si disputeranno al “Lo Presti” di Gallico due allenamenti congiunti con l’Under19 della Reggina (rispettivamente alle 17,30 ed alle 9,30). Poi, il 28 agosto, presso il Centro Sportivo “Sant’Agata”, i ragazzi di mister Aquilino sosterranno un test-match contro la prima squadra della Reggina Calcio (Serie D)”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.